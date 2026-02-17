#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

2026 жылғы қысқы Олимпиада: 17 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдір бақ сынайды

2026 жылғы қысқы Олимпиада: 17 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдір бақ сынайды , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 10:53 Сурет: olympic.kz
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары шешуші кезеңге жақындап қалды. 17 ақпан жарыстың ең тартысты күндерінің бірі болмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл күні жеті медаль жиынтығы сарапқа салынады. Әсіресе, мәнерлеп сырғанаудан үлкен бәсеке күтілуде.

Спортшылар биатлон, бобслей, фристайл және конькимен жүгіру спортында бақ сынайды. Сонымен қатар әйелдер арасындағы жекелей мәнерлеп сырғанаудан қысқа бағдарлама өтеді. Онда Қазақстан намысын Софья Самоделкина қорғайды.

17 ақпанға арналған жарыс кестесі:

Сурет: Туризм және спорт министрлігі

Бұған дейін Шайдоровтың жаттықтырушысы шәкіртінің жеңісіне пікір білдіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 ақпан
11:26, Бүгін
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 ақпан
Қысқы Олимпиадада 12 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдер жарысқа түседі
10:14, 12 ақпан 2026
Қысқы Олимпиадада 12 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдер жарысқа түседі
2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының тұмары таңдалды
10:27, 09 наурыз 2023
2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының тұмары таңдалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: