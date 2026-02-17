2026 жылғы қысқы Олимпиада: 17 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдір бақ сынайды
Сурет: olympic.kz
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары шешуші кезеңге жақындап қалды. 17 ақпан жарыстың ең тартысты күндерінің бірі болмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл күні жеті медаль жиынтығы сарапқа салынады. Әсіресе, мәнерлеп сырғанаудан үлкен бәсеке күтілуде.
Спортшылар биатлон, бобслей, фристайл және конькимен жүгіру спортында бақ сынайды. Сонымен қатар әйелдер арасындағы жекелей мәнерлеп сырғанаудан қысқа бағдарлама өтеді. Онда Қазақстан намысын Софья Самоделкина қорғайды.
17 ақпанға арналған жарыс кестесі:
Сурет: Туризм және спорт министрлігі
Бұған дейін Шайдоровтың жаттықтырушысы шәкіртінің жеңісіне пікір білдіргенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript