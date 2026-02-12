#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Қысқы Олимпиадада 12 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдер жарысқа түседі

Қысқы Олимпиадада 12 ақпан күні отандастарымыздың арасынан кімдер жарысқа түседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 10:14 Сурет: Турар Казангапов
12 ақпанда қысқы Олимпиада додаларында қазақстандықтар арасынан кімдер қай спорт түрі бойынша сайысқа түсетіні белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық Олимпиада комитетінің мәліметінше, бүгін Италияда өтетін Олимпиада ойындарына төрт спорт түрінен жеті қазақстандық қатысады.

Сурет: ҚР ҰОК

Бірінші болып 19 жастағы тау шаңғышысы Александра Скороходова өнер көрсетеді. Ақпан айының басында Германиядағы FIS турнирінде ол үздік 10 спортшының қатарына енген еді.

Ал фристайл-могулдан "медальға үміткер" Қазақстан құрамасының 29 жастағы көшбасшысы Павел Колмаков 16:15-те бағын сынайды.

Бұған дейін Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында фристайл-могулдан Қазақстан әйелдер құрамасы финалдық кезеңде өнер көрсетіп, жарысты аяқтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қысқы Олимпиада: қазақстандықтар спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
11:38, 08 ақпан 2026
Қысқы Олимпиада: қазақстандықтар спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
Итальян спортшысы алты қысқы Олимпиадада қатарынан алтын алған алғашқы әйел атанды
11:42, 11 ақпан 2026
Итальян спортшысы алты қысқы Олимпиадада қатарынан алтын алған алғашқы әйел атанды
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
21:14, 06 ақпан 2026
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Бүгін
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Казахстанские спецназовцы победили на международном турнире
10:02, Бүгін
Казахстанские спецназовцы победили на международном турнире
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Бүгін
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: