#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

2026 жылғы қысқы Олимпиада: фристайл-могулдан қазақстандық спортшы қыздар жарысты аяқтады

2026 жылғы қысқы Олимпиада, фристайл-могул, Қазақстан, әйелдер құрамасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 19:26 Сурет: ҚР ҰОК
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында фристайл-могулдан Қазақстан әйелдер құрамасы финалдық кезеңде өнер көрсетіп, жарысты аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 11 ақпанда Аяулым Әмренова, Юлия Галышева және Анастасия Городко екінші іріктеу кезеңінен сәтті өтіп, финалға жолдама алды.

Алғашқы финалдық сырғанауда Галышева 14-орын, Городко 15-орын, Әмренова 18-орын алды.

Алайда бұл нәтижелер сегіз үздік могулшы ғана шығатын негізгі финалға өтуге жеткіліксіз болды.

Айта кетейік, 14 ақпанда параллельді могул сайыстары өтеді.

Бұған дейін қысқы Олимпиадада Қазақстан спортшысы шаңғы қоссайысынан өз нәтижесін жақсартқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
19:58, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
Қазақстандық могулшылар Олимпиаданың финалына шығу үшін екінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды
19:40, 10 ақпан 2026
Қазақстандық могулшылар Олимпиаданың финалына шығу үшін екінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
17:36, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский вратарь не спас "Магнитку" от поражения в матче ВХЛ
21:38, Бүгін
Казахстанский вратарь не спас "Магнитку" от поражения в матче ВХЛ
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
21:02, Бүгін
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
20:51, Бүгін
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
20:39, Бүгін
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: