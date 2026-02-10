#Халық заңгері
Спорт

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 17:36 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында әйелдер арасындағы спринттен кейін ерлер сайысының іріктеу кезеңі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шаңғы жарысынан ширек финалға шығу үшін Қазақстан құрамасының үш өкілі бақ сынады.

Әйелдер жарысындағыдай, іріктеуден сәтті өту үшін үздік 30 спортшының қатарына кіру қажет болды.

Виталий Пухкало 75-орынмен мәреге жетсе, Әмірғали Мұратбеков 76-орын алды. Ал Наиль Башмаков 85-орынға тұрақтады.

Іріктеу кезеңіндегі ең үздік нәтижені Норвегия өкілі Йоханнес Клебо көрсетті.

2026 жылғы Олимпиададағы шаңғы жарысы: қазақстандықтар спринтте сынға түсті
18:20, Бүгін
2026 жылғы Олимпиададағы шаңғы жарысы: қазақстандықтар спринтте сынға түсті
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
19:31, 07 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылар эстафетада бақ сынады
20:44, 08 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылар эстафетада бақ сынады
