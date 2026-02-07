#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 19:31 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында шаңғы жарыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші күннің бағдарламасында әйелдер арасында скиатлон сайысы (10 шақырым + 10 шақырым) өтті.

Қазақстан құрамасының атынан екі спортшы жарыс жолына шықты. Ксения Шалыгина 53-орынға табан тіресе, Надежда Степашкина 60-орынды иеленді.

Олимпиаданың алтын жүлдесін Швеция спортшысы Фрида Карлссон жеңіп алды. Екінші орында да швециялық Эбба Андерссон тұрса, қола жүлде Норвегия өкілі Хейди Венгке бұйырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада ойындарында техникалық ақау орын алып, алғашқы жарыстардың бірі үзіліс алды
13:28, 05 ақпан 2026
Олимпиада ойындарында техникалық ақау орын алып, алғашқы жарыстардың бірі үзіліс алды
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
21:14, 06 ақпан 2026
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
Қазақстан құрамасы 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысты
09:40, Бүгін
Қазақстан құрамасы 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: