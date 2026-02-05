#Халық заңгері
Әлем

Олимпиада ойындарында техникалық ақау орын алып, алғашқы жарыстардың бірі үзіліс алды

Олимпиада ойындарындағы алғашқы жарыс техникалық ақауға байланысты үзіліс алды , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 13:28 Сурет: Instagram/milanocortina2026
Италияда өтіп жатқан қысқы Олимпиада ойындарында аралас жұптар арасындағы керлинг жарыстары Кортина-д’Ампеццо аренасындағы жарықтың сөніп қалуына байланысты уақытша тоқтатылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

РБК мәліметінше, жарыс басталғаннан кейін көп ұзамай аренада жарық өшіп қалған.

Осы себепті Швеция – Оңтүстік Корея, Ұлыбритания – Норвегия, Канада – Чехия және Эстония – Швейцария арасындағы матчтар тоқтатылды. Үзіліс шамамен бес минутқа созылған.

Айта кетейік, Олимпиада ойындарының ресми ашылу салтанаты 6 ақпанда өтеді.

Бұған дейін Самоделкина мен Шайдоровтың 2026 жылғы қысқы Олимпиадада қашан өнер көрсететін белгілі болғанын жазғанбыз.

