#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Спорт

Самоделкина мен Шайдоровтың 2026 жылғы қысқы Олимпиадада қашан өнер көрсететіні белгілі болды

Самоделкина мен Шайдоровтың 2026 жылғы қысқы Олимпиадада қашан өнер көрсететіні белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 11:08 Сурет: telegram/team_samodelkina
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары 6–22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортине-д’Ампеццо қалаларында өтеді. Қазақстан құрамасы аталған додаға 36 спортшымен қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz жазуынша, отандастарымыз спорттың 10 түрі бойынша сынға түседі. Олар: шаңғы жарысы, конькимен жүгіру, биатлон, трамплиннен шаңғымен секіру, шорт-трек, фристайл-могул, фристайл-акробатика, мәнерлеп сырғанау, шаңғы қоссайысы және тау шаңғысы спорты.

XXV қысқы Олимпиадаға қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі:

  • Шаңғы жарысы: Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник, Виталий Пухкало, Әмірғали Мұратбеков, Наиль Башмаков.
  • Конькимен жүгіру: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко, Елизавета Голубева, Евгений Кошкин.
  • Биатлон: Айша Ракишева, Милана Генева, Владислав Киреев, Асет Дүйсенов.
  • Трамплиннен шаңғымен секіру: Данил Васильев, Илья Мизерных.
  • Шорт-трек: Яна Хан, Ольга Тихонова, Абзал Әжғалиев, Денис Никиша.
  • Фристайл-могул: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова, Павел Колмаков.
  • Фристайл-акробатика: Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Дінмұхамед Райымқұлов, Роман Иванов.
  • Мәнерлеп сырғанау: Софья Самоделкина, Михаил Шайдоров.
  • Шаңғы қоссайысы: Чингиз Ракпаров.
  • Тау шаңғысы спорты: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов.

Бұл ретте, Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі отандастарымыздың жарысқа шығу кестесін жариялады.

Оған сәйкес, Михаил Шайдоров 10 ақпанда сағат 22:30-да, сондай-ақ 13 ақпанда 21:00-де өнер көрсетеді. Ал Софья Самоделкина 17 ақпанда 22:45-те, әрі 19 ақпанда 23:00-де мұз айдынына шығады.

Бұған дейін Заңғар Нұрланұлының үздіктердің қатарына енгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Милан-2026 қысқы Олимпиадасына қатысатын Қазақстан командасының толық құрамы белгілі болды
20:34, 19 қаңтар 2026
Милан-2026 қысқы Олимпиадасына қатысатын Қазақстан командасының толық құрамы белгілі болды
Қазақстан ҰОК 2026 жылғы Олимпиада ойындарына ресми шақырту алды
19:15, 18 ақпан 2025
Қазақстан ҰОК 2026 жылғы Олимпиада ойындарына ресми шақырту алды
2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының тұмары таңдалды
10:27, 09 наурыз 2023
2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының тұмары таңдалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: