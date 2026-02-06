2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
Қазақстандық спортшылардың Олимпиададағы жарыс кестесін назарларыңызға ұсынамыз.
Отандастарымыз қатысатын алғашқы жарыстар 7 ақпанда басталады. Олимпиаданы Qazsport, Qazaqstan, Jibek Joly және "Хабар" телеарналары тікелей эфирде көрсетеді.
6 ақпан
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанаты
Басталуы: 00:00 (Астана уақытымен көрсетілген)
7 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, скиатлон (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко
Басталуы: 17:00
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 3000 м (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Басталуы: 20:00
8 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, скиатлон (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 17:00
Спорт түрі: биатлон, аралас эстафета
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Басталуы: 20:00
9 ақпан
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 1000 м (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Басталуы: 21:30
Спорт түрі: шаңғымен тұғырдан секіру, қалыпты тұғыр (ерлер)
Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев
Басталуы: 23:00
10 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, спринт (ерлер мен әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 13:15
Спорт түрі: шорт-трек
500 м (әйелдер, іріктеу), 1000 м (ерлер, іріктеу), аралас эстафета (алдын ала кезең)
Қатысушылар: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Басталуы: 14:30
Спорт түрі: фристайл-могул, алғашқы іріктеу (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
Басталуы: 15:15
Спорт түрі: биатлон, жекелей жарыс (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
Басталуы: 17:30
Спорт түрі: фристайл-могул, алғашқы іріктеу (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, қысқа бағдарлама (ерлер)
Қатысушы: Михаил Шайдоров
Басталуы: 22:30
11 ақпан
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, қалыпты тұғыр
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-могул, екінші іріктеу (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
Басталуы: 15:00
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 17:45
Спорт түрі: биатлон, жекелей жарыс (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: фристайл-могул, финал (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 18:15
12 ақпан
Спорт түрі: фристайл-могул, екінші іріктеу (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: тау шаңғысы, супергигант (әйелдер)
Қатысушы: Александра Скороходова
Басталуы: 15:30
Спорт түрі: фристайл-могул, финал (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 16:15
Спорт түрі: шаңғы жарысы, жекелей сайыс (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Басталуы: 17:00
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 5000 м (әйелдер)
Қатысушы: Надежда Морозова
Басталуы: 20:30
13 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек
500 м (әйелдер), 1000 м (ерлер) – ширек финал, жартылай финал, финал
Қатысушылар: Абзал Әжғалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова
Басталуы: 00:15
Спорт түрі: шаңғы жарысы, жекелей сайыс (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 15:45
Спорт түрі: биатлон, спринт (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
Басталуы: 18:00
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, еркін бағдарлама (ерлер)
Қатысушы: Михаил Шайдоров
Басталуы: 23:00
14 ақпан
Спорт түрі: тау шаңғысы, алып слалом (ерлер)
Қатысушы: Ростислав Хохлов
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-могул, параллельді могул (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
Басталуы: 14:30
Спорт түрі: шаңғы жарысы, эстафета (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Басталуы: 16:00
Спорт түрі: биатлон, спринт (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
Басталуы: 18:45
Спорт түрі: конькимен жүгіру, командалық із кесу сайысы (¼ финал, әйелдер)
Қатысушы: Қазақстан құрамасы
Басталуы: 20:00
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 500 м (ерлер)
Қатысушы: Евгений Кошкин
Басталуы: 21:00
Спорт түрі: шаңғымен тұғырдан секіру, биік тұғыр (ерлер)
Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев
Басталуы: 22:45
15 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек, 1000 м (әйелдер, іріктеу)
Қатысушы: Ольга Тихонова
Басталуы: 01:00
Спорт түрі: тау шаңғысы, алып слалом (әйелдер)
Қатысушы: Александра Скороходова
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-могул, параллельді могул (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
Басталуы: 14:30
Спорт түрі: биатлон, із кесу жарысы 12,5 шақырым (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
Басталуы: 15:15
Спорт түрі: биатлон, із кесу жарысы (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
(алдыңғы жарыстарда жоғары нәтиже көрсетсе)
Басталуы: 18:45
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 500 м (әйелдер)
Қатысушылар: Кристина Силаева, Арина Ильященко
Басталуы: 21:03
16 ақпан
Спорт түрі: тау шаңғысы, слалом (ерлер)
Қатысушы: Ростислав Хохлов
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: шорт-трек, 500 м (ерлер), 1000 м (әйелдер)
Қатысушылар: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Ольга Тихонова
Басталуы: 15:00
Спорт түрі: шаңғымен тұғырдан секіру, командалық жарыс
Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев
Басталуы: 23:00
17 ақпан
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, биік тұғыр
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-акробатика, іріктеу (әйелдер)
Қатысушы: Аяна Жолдас
Басталуы: 14:45
Спорт түрі: фристайл-акробатика, іріктеу (ерлер)
Қатысушылар: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Роман Иванов
Басталуы: 17:30
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 17:45
Спорт түрі: конькимен жүгіру, командалық із кесу (әйелдер, жартылай финалдар, финал)
Қатысушы: Қазақстан құрамасы
Басталуы: 18:52
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, қысқа бағдарлама (әйелдер)
Қатысушы: Софья Самоделкина
Басталуы: 22:45
18 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, командалық спринт
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 13:45
Спорт түрі: тау шаңғысы, слалом (әйелдер)
Қатысушы: Александра Скороходова
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-акробатика, финал (әйелдер)
Қатысушы: Аяна Жолдас
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 15:30
19 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек, 500 м (ерлер)
Ширек финал, жартылай финал, финал
Қатысушылар: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев
(алдын ала кезеңнен өткен жағдайда)
Басталуы: 00:15
Спорт түрі: фристайл-акробатика, финал (ерлер)
Қатысушылар: Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Роман Иванов, Асан Асылхан
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 15:30
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, еркін бағдарлама (әйелдер)
Қатысушы: Софья Самоделкина
Басталуы: 23:00
20 ақпан
Спорт түрі: биатлон, масс-старт (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
(алдыңғы жарыстарда жоғары нәтиже көрсетсе)
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 1500 м (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Басталуы: 20:30
21 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек, 1500 м (әйелдер)
¼ финал, ½ финал, финал
Қатысушылар: Яна Хан, Ольга Тихонова
Басталуы: 00:15
Спорт түрі: фристайл-акробатика, аралас командалар
Қатысушылар: Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Аяна Жолдас, Асан Асылхан, Роман Иванов
Басталуы: 14:45
Спорт түрі: шаңғы жарысы, масс-старт (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 15:00
Спорт түрі: биатлон, масс-старт (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
(алдыңғы жарыстарда жоғары нәтиже көрсетсе)
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: конькимен жүгіру, масс-старт (әйелдер)
Қатысушы: Елизавета Голубева
Басталуы: 19:50
22 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, масс-старт (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник
Басталуы: 14:00
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының жабылу салтанаты
Басталуы: 00:00