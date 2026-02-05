2026 жылғы қысқы Олимпиада басталар алдында спортшылар қандай қиындықтарға тап болды
Сурет: Instagram/milanocortina2026
Италияда өтетін 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының басталар алдында кейбір ұлттық құрамалардың жанкүйерлері мен мамандары кедергілерге тап болды. Кейбір спортшылар төртжылдық додадағы ірі жарыстарға қатыса алмауы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
NRK басылымының мәліметінше, 4 ақпанда норвегиялық тау шаңғы спортының шебері Фредерик Меллер Олимпиада-2026 жаттығу трассасынан тікұшақпен эвакуацияланған. Ол жылдамдықпен төменгі трасада жаттығу кезінде құлап, иық жарақатын алған.
Сонымен қатар, Финляндия әйелдер хоккей құрамасының төрт ойыншысы коронавирус жұқтырғаны белгілі болды, деп хабарлайды Iltalehti.
"Ауырып қалған спортшылар мен олардың әріптестері олимпиадалық ауылдағы бөлмелерінде оқшауланған. Барлық командалық нысандар мен мұз айдыны дезинфекциялануда. Аурудың таралуын болдырмау үшін барлық байланыстар шектелген". Финляндия құрамасының бас дәрігері Маарит Валтонен
Әйелдер хоккейінен Олимпиадалық турнир 5–19 ақпан аралығында өтеді.
Сонымен қатар, қардың көп түсуіне байланысты шаңғышылардың жаттығуы уақытша тоқтатылған. Жарыстардың өзі 8 ақпанда жоспарланған.
Айта кетейік, осыған дейін Қазақстанның "Барыс" хоккей командасы КХЛ аясында "Адмирал" командасын жеңіп, алты ойындағы жеңіліс сериясын тоқтатқан еді.
