#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Қоғам

2026 жылғы қысқы Олимпиада басталар алдында спортшылар қандай қиындықтарға тап болды

2026 жылғы қысқы Олимпиада басталар алдында спортшылар қандай қиындықтарға тап болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 13:09 Сурет: Instagram/milanocortina2026
Италияда өтетін 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының басталар алдында кейбір ұлттық құрамалардың жанкүйерлері мен мамандары кедергілерге тап болды. Кейбір спортшылар төртжылдық додадағы ірі жарыстарға қатыса алмауы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

NRK басылымының мәліметінше, 4 ақпанда норвегиялық тау шаңғы спортының шебері Фредерик Меллер Олимпиада-2026 жаттығу трассасынан тікұшақпен эвакуацияланған. Ол жылдамдықпен төменгі трасада жаттығу кезінде құлап, иық жарақатын алған.

Сонымен қатар, Финляндия әйелдер хоккей құрамасының төрт ойыншысы коронавирус жұқтырғаны белгілі болды, деп хабарлайды Iltalehti.

"Ауырып қалған спортшылар мен олардың әріптестері олимпиадалық ауылдағы бөлмелерінде оқшауланған. Барлық командалық нысандар мен мұз айдыны дезинфекциялануда. Аурудың таралуын болдырмау үшін барлық байланыстар шектелген". Финляндия құрамасының бас дәрігері Маарит Валтонен

Әйелдер хоккейінен Олимпиадалық турнир 5–19 ақпан аралығында өтеді.

Сонымен қатар, қардың көп түсуіне байланысты шаңғышылардың жаттығуы уақытша тоқтатылған. Жарыстардың өзі 8 ақпанда жоспарланған.

Айта кетейік, осыған дейін Қазақстанның "Барыс" хоккей командасы КХЛ аясында "Адмирал" командасын жеңіп, алты ойындағы жеңіліс сериясын тоқтатқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының тұмары таңдалды
10:27, 09 наурыз 2023
2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының тұмары таңдалды
2026 жылғы Олимпиаданың марапаттау рәсіміне арналған киім дайын болды
14:16, 04 желтоқсан 2025
2026 жылғы Олимпиаданың марапаттау рәсіміне арналған киім дайын болды
Рим қаласында 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының алауы жағылды
21:51, 05 желтоқсан 2025
Рим қаласында 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының алауы жағылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: