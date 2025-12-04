2026 жылғы Олимпиаданың марапаттау рәсіміне арналған киім дайын болды
Белгілі болғандай, бұл киімді жасау құқығына бірнеше дизайн мектептері таласқан. Бұл түсінікті де, өйткені Милан – әлемдік сән астанасы. Бұл мәртебе қалаға 1970–1980 жылдары Армани мен Версаче сияқты дизайнерлердің арқасында бекіген. Олар Миланды киім орталығына айналдырған тұлғалар.
Сурет: Instagram/milanocortina2026
Алайда марапаттау рәсіміне арналған ресми форманы дайындау байқауында Брера бейнелеу өнері академиясының студенттері жеңімпаз атанды.
✨ VICTORY CEREMONY UNIFORMS UNVEILED! — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) December 2, 2025
Here are the official uniforms for the Milano Cortina 2026 Victory Ceremonies!
A project born from a contest among fashion design schools, with the winning design by Accademia di Brera, vibrant, contemporary, and fully Made in Italy!… pic.twitter.com/SzEXqw67Vm
Қысқы Олимпиада ойындары Италияда 6–22 ақпан аралығында өтеді.
