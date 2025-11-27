Грекияда 2026 жылғы Олимпиада алауы жағылды
Шараны гректің ERT Sport телеарнасы тікелей эфирде көрсетті. Алауды жағу рәсіміне қатысқандар:
- Грекия президенті Константинос Тасулас;
- ХОК басшысы Кирсти Ковентри;
- ұйымның құрметті президенті Томас Бах;
- ұйымдастыру комитетінің жетекшісі Джованни Малаго;
- басқа да ресми тұлғалар.
Нашар ауа райына байланысты мерекелік шара көне стадионнан Археологиялық музейге ауыстырылды. Факел дайындық кезінде алынған күн сәулесі арқылы жағылды. Жоғарғы абыздың рөлін грек актрисасы Мария Мина орындады. Ол Олимпиада-2024-тің академиялық ескек есу спортынан қола жүлдегері Петрос Гайдациске алауды табыстады. Спортшы алаудың Грекия бойынша эстафетасын бастады.
NOW – The Olympic flame is lit at the Temple of Hera in Greece and starts its journey to Italy for the Winter Olympics.
Эстафета 4 желтоқсанда Афинадағы "Панатинаикос" стадионында аяқталады. Оған шамамен 450 алаутасушы қатысады. Осыдан кейін алау Италиядағы Олимпиада ұйымдастырушыларына тапсырылады.
The Olympic flame has been lit! 🔥🤩
This is how the @milanocortina26 flame came to life in Ancient Olympia, Greece. A special few days that begins another iconic Olympic journey! ✨ #MilanoCortina2026
💻 Relive the flame lighting ceremony in full. 👉 https://t.co/QxPVPmOLq9 pic.twitter.com/2X0Ebrp07k
Италиядағы эстафета 6 желтоқсанда Римде басталады. Маршрут елдің барлық өңірлерін, соның ішінде Сицилия мен Сардинияны қамтиды. Алау жолағы 6 ақпанда Миландағы San Siro стадионында Олимпиада ашылу рәсімімен түйінделеді. Қысқы Олимпиада Милан мен Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтіп, 22 ақпанда аяқталады.
