Спорт

Грекияда 2026 жылғы Олимпиада алауы жағылды

Грекияда 2026 жылғы Олимпиада алауы жағылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 11:36 Сурет: X/iocmedia
26 қарашада Ежелгі Олимпияда Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарына арналған алауды жағу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шараны гректің ERT Sport телеарнасы тікелей эфирде көрсетті. Алауды жағу рәсіміне қатысқандар:

  • Грекия президенті Константинос Тасулас;
  • ХОК басшысы Кирсти Ковентри;
  • ұйымның құрметті президенті Томас Бах;
  • ұйымдастыру комитетінің жетекшісі Джованни Малаго;
  • басқа да ресми тұлғалар.

Нашар ауа райына байланысты мерекелік шара көне стадионнан Археологиялық музейге ауыстырылды. Факел дайындық кезінде алынған күн сәулесі арқылы жағылды. Жоғарғы абыздың рөлін грек актрисасы Мария Мина орындады. Ол Олимпиада-2024-тің академиялық ескек есу спортынан қола жүлдегері Петрос Гайдациске алауды табыстады. Спортшы алаудың Грекия бойынша эстафетасын бастады.

Эстафета 4 желтоқсанда Афинадағы "Панатинаикос" стадионында аяқталады. Оған шамамен 450 алаутасушы қатысады. Осыдан кейін алау Италиядағы Олимпиада ұйымдастырушыларына тапсырылады.

Италиядағы эстафета 6 желтоқсанда Римде басталады. Маршрут елдің барлық өңірлерін, соның ішінде Сицилия мен Сардинияны қамтиды. Алау жолағы 6 ақпанда Миландағы San Siro стадионында Олимпиада ашылу рәсімімен түйінделеді. Қысқы Олимпиада Милан мен Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтіп, 22 ақпанда аяқталады.

Бұған дейін Қазақстан құрамасы ескек есу бойынша Азия марафонында керемет өнер көрсеткенін жазғанбыз.

