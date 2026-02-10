#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Қазақстандық могулшылар Олимпиаданың финалына шығу үшін екінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды

Қазақстандық могулшылар Олимпиаданың финалына шығу үшін екінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 19:40 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында фристайл-могулдан әйелдер арасында іріктеу кезеңі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сайысқа Қазақстан құрамасының атынан үш спортшы қатысты.

Алайда олардың ешқайсысы финалға тікелей жолдама ала алмады.

Анастасия Городко 12 - орын, Юлия Галышева - 14 орын алса, Аяулым Әмренова 20-орынға тұрақтады. Үшеуі де іріктеудің екінші кезеңінде бақ сынайды.

Айта кетейік, бұл спорт түрінен финалдық кезеңге өту үшін іріктеу кезеңінде үздік ондыққа ілігу қажет. Ал қалған спортшылар іріктеудің екінші кезеңінде бақ сынайды.

Іріктеу кезеңінің екінші кезеңі 11 ақпанда сағат 15:00-де басталады. Ал финал сағат 18:15-те өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
19:58, Бүгін
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
17:36, Бүгін
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
Қазақстандық могулшы Павел Колмаков Олимпиада финалына жолдама алды
17:02, Бүгін
Қазақстандық могулшы Павел Колмаков Олимпиада финалына жолдама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-полузащитник сборной Англии и клубов АПЛ может продолжить карьеру в Казахстане
22:38, Бүгін
Экс-полузащитник сборной Англии и клубов АПЛ может продолжить карьеру в Казахстане
ВК "Туран" позорно проиграл в финале Лиги чемпионов Центральной Азии
22:13, Бүгін
ВК "Туран" позорно проиграл в финале Лиги чемпионов Центральной Азии
Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа на Australian Open-2026
21:50, Бүгін
Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа на Australian Open-2026
Появился видеообзор товарищеского матча "Астана" - "Спартак"
21:38, Бүгін
Появился видеообзор товарищеского матча "Астана" - "Спартак"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: