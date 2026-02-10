Қазақстандық могулшы Павел Колмаков Олимпиада финалына жолдама алды
Фристайл-могулдан Қазақстан құрамасының өкілі Павел Колмаков Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиаданың іріктеу кезеңінен сәтті өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалдық кезеңге өту үшін үздік ондыққа ену қажет еді. Ал қалған спортшылар екінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды.
Павел Колмаков 9-орынға тұрақтады. Осылайша, ол финалдық кезеңге жолдама алды.
Айта кетейік, 10 ақпанда әйелдер арасында іріктеу жарысы да өтеді. Сайыс Астана уақытымен 18:15-те басталады.
