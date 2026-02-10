#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық могулшы Павел Колмаков Олимпиада финалына жолдама алды

Олимпиада-2026: могулшы Павел Колмаков финалға жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 17:02 Сурет: olympic.kz
Фристайл-могулдан Қазақстан құрамасының өкілі Павел Колмаков Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиаданың іріктеу кезеңінен сәтті өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалдық кезеңге өту үшін үздік ондыққа ену қажет еді. Ал қалған спортшылар екінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды.

Павел Колмаков 9-орынға тұрақтады. Осылайша, ол финалдық кезеңге жолдама алды.

Айта кетейік, 10 ақпанда әйелдер арасында іріктеу жарысы да өтеді. Сайыс Астана уақытымен 18:15-те басталады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
18:05, Бүгін
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
Алматыдағы жарыс: фристайл-могулдан Павел Колмаков күміс медаль иеленді
15:44, 09 наурыз 2024
Алматыдағы жарыс: фристайл-могулдан Павел Колмаков күміс медаль иеленді
Павел Колмаков фристайл-могулдан Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль иеленді
14:52, 07 ақпан 2025
Павел Колмаков фристайл-могулдан Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль иеленді
