Олимпиада-2026: Қазақстан спортшысы шаңғы қоссайысынан өз нәтижесін жақсартты
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындары аясында шаңғы қоссайысынан (қалыпты тұғыр) жарыстар аяқталды. Бұл спорт түрінде Қазақстан намысын Шыңғыс Ракпаров қорғады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тұғырдан секіру нәтижесі бойынша ол 35-орынға жайғасты. Шаңғы жарысында спортшы дәл осы орыннан, көшбасшыдан 2 минут 59 секунд айырмашылықпен жарыс жолына шықты.
Ракпаров 32-орында мәре сызығын кесіп, жеңімпаздан 8 минут 48,6 секунд артта қалды.
Норвегиялық Йенс Лураас Офтебро жарыста жеңіске жетті. Екінші орынды австриялық Йоханнес Лампартера, ал үшінші орынды финляндиялық Ээро Хирванен иеленді.
Айта кетейік, Шыңғыс Ракпаров Олимпиада ойындарында үлкен тұғырда да өнер көрсетеді.
