#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Олимпиада-2026: Қазақстан спортшысы шаңғы қоссайысынан өз нәтижесін жақсартты

Шыңғыс Ракпаров, шаңғы қоссайысы, Олимпиада, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 18:59 Сурет: ҚР ҰОК
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындары аясында шаңғы қоссайысынан (қалыпты тұғыр) жарыстар аяқталды. Бұл спорт түрінде Қазақстан намысын Шыңғыс Ракпаров қорғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тұғырдан секіру нәтижесі бойынша ол 35-орынға жайғасты. Шаңғы жарысында спортшы дәл осы орыннан, көшбасшыдан 2 минут 59 секунд айырмашылықпен жарыс жолына шықты.

Ракпаров 32-орында мәре сызығын кесіп, жеңімпаздан 8 минут 48,6 секунд артта қалды.

Норвегиялық Йенс Лураас Офтебро жарыста жеңіске жетті. Екінші орынды австриялық Йоханнес Лампартера, ал үшінші орынды финляндиялық Ээро Хирванен иеленді.

Айта кетейік, Шыңғыс Ракпаров Олимпиада ойындарында үлкен тұғырда да өнер көрсетеді.

Қысқы 2026 жылғы Олимпиаданың төртінші жарыс күнін қазақстандық спортшылар қалай аяқтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
19:31, 07 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлонда қалай өнер көрсетті
17:46, 08 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлонда қалай өнер көрсетті
Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
18:53, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: