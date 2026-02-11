#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт

Олимпиада-2026: қазақстандық спортшылар төртінші жарыс күнін қалай аяқтады

Олимпиада-2026: қазақстандық спортшылар төртінші жарыс күнін қалай аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 09:58 Сурет: Instagram/olympickz
Милан мен Кортина-д’Ампеццода (Италия) өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының төртінші жарыс күні өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, бұл күні қазақстандық спортшылардың қанжығасы бос қайтқан.

  • Шаңғы жарысы: Спринттік сайыста қазақстандық шаңғышы қыздар – Дарья Ряжко, Анна Мельник, Надежда Степашкина және Ксения Шалыгина – келесі кезеңге өте алмады. Ерлер арасында Виталий Пухкало, Әмірғали Мұратбеков және Наиль Башмаков та іріктеу кезеңінен аса алған жоқ.
  • Шорт-трек: Бұл сайыста да Қазақстан құрамасы іріктеу жарыстарынан өте алмады. 500 метр қашықтықта Ольга Тихонова мен Яна Хан сәтсіз өнер көрсетіп, 1000 метрде Денис Никиша ширек финалға шыға алмады. Сондай-ақ, аралас командалық эстафетада да қазақстандықтар жарысты ерте аяқтады.
  • Биатлон: 20 шақырымдық жеке жарыста Владислав Киреев 53-орын, ал Асет Дюсенов 74-орын иеленді.
  • Фристайл-могул: Ерлер арасында Павел Колмаков іріктеу кезеңінде тоғызыншы орын алып, финалдық раундқа өтті. Ал әйелдер арасында қазақстандық спортшылар үздік 20 спортшының қатарына еніп, финалға өтуге тағы бір мүмкіндік алды.
  • Мәнерлеп сырғанау: Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров қысқа бағдарламаның қорытындысы бойынша бесінші орынға тұрақтады. Оның еркін бағдарламасы 13 ақпанда өтеді.

Бұған дейін шорт-тректен аралас эстафеталық жарыста өнер көрсеткен Абзал Әжіғалиев жарыстан кейін өз әсерін бөліскенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
