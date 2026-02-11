#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Итальян спортшысы алты қысқы Олимпиадада қатарынан алтын алған алғашқы әйел атанды

Итальян спортшысы алты қысқы Олимпиадада қатарынан алтын алған алғашқы әйел атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 11:42 Сурет: Instagram/aryfonta90
Үш дүркін Олимпиада чемпионы, 35 жастағы италиялық шорт-трекші Арианна Фонтана қысқы Олимпиада ойындарында алты рет қатарынан жүлде жеңіп алған тарихтағы алғашқы әйел спортшы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Чемпионат" басылымының мәліметінше, 10 ақпанда Фонтана Италия құрамасы сапында аралас эстафетада алтын медаль жеңіп алды.

Арианна Фонтана – 35 жаста. Оның еншісінде әлем чемпионаттарының 17 медалі (оның ішінде бір алтын) және Еуропа чемпионаттарының 45 жүлдесі (соның 25-і алтын) бар.

Осылайша, Фонтананың Олимпиада ойындарындағы жалпы жүлде саны 12-ге жетті:

  • 2006 жыл (Турин) – қола
  • 2010 жыл (Ванкувер) – қола
  • 2014 жыл (Сочи) – күміс және екі қола
  • 2018 жыл (Пхёнчхан) – алтын, күміс және қола
  • 2022 жыл (Бейжің) – алтын және екі күміс
  • 2026 жыл (Милан) – алтын

Сонымен қатар Фонтана 500 метр қашықтықтағы іріктеу кезеңінен сәтті өтіп, алдағы жарыстарда өнер көрсетуін жалғастырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Роберт Прево — алғашқы америкалық Рим Папасы атанды
23:01, 08 мамыр 2025
Роберт Прево — алғашқы америкалық Рим Папасы атанды
Бокстан жасөспірімдер арасындағы АЧ-2024: Қазақстан қоржынына алты алтын медаль түсті
17:56, 06 мамыр 2024
Бокстан жасөспірімдер арасындағы АЧ-2024: Қазақстан қоржынына алты алтын медаль түсті
Мбаппе төртінші маусым қатарынан Францияның үздік футболшысы атанды
13:20, 29 мамыр 2023
Мбаппе төртінші маусым қатарынан Францияның үздік футболшысы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
12:24, Бүгін
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Бүгін
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Бүгін
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: