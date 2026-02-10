#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Абзал Әжіғалиев: Соңына дейін күресеміз, Олимпиада әлі біткен жоқ

Абзал Әжіғалиев: Соңына дейін күресеміз, Олимпиада әлі біткен жоқ, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 23:17 Сурет: olympic.kz
10 ақпанда Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында ұлттық құрама шорт-тректен аралас эстафеталық жарыста өнер көрсетті. Нәтижесінде отандастарымыз жартылай финалға өте алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абзал Әжіғалиев жарыстан кейін өз әсерін бөлісті.

"Бүгін шорт-тректен алғашқы жарыс күні өтті. Аралас эстафетада өнер көрсеттік. Келесі кезеңге өте алған жоқпыз. Бірақ бұл жекелей сайыстың алдындағы сынақ деп ойлаймын. Сондықтан алда әлі жекелей жарыс бар. Біз соңына дейін күресеміз", - дейді Абзал Әжіғалиев.

Оның айтуынша, Олимпиада әлі біткен жоқ.

"Бұған дейінгі Олимпиадаларда тек 1-2 құрама болған еді. Қазір өздеріңіз көргендей тек қана Америка, Канада елдері ғана емес, сонымен қатар, Еуропа және Азия елдері жоғары деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Осы додаға келген әрбір команда өте мықты. Сол себепті командалық жарыс өте қиын болады".Абзал Әжіғалиев

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмағанын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
18:53, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
18:05, 10 ақпан 2026
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
19:58, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из юности Елены
01:47, 11 ақпан 2026
Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из юности Елены
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
01:18, 11 ақпан 2026
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
00:44, 11 ақпан 2026
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 11 февраля на Олимпиаде-2026
00:11, 11 ақпан 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 11 февраля на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: