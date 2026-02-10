#Халық заңгері
Спорт

Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады

Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады 10.02.2026 18:05
Шорт-тректен Қазақстан құрамасының көшбасшысы Денис Никиша Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында іріктеу кезеңінен өте алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы өзінің төртінші Олимпиадасын 1000 метр қашықтықтан бастады.

Никиша өз іріктеу жарысында үшінші нәтиже көрсетті.

Айта кетейік, келесі кезеңге тікелей өту үшін мәреге бірінші немесе екінші болып жету қажет еді. Сонымен қатар өз жарысында үшінші орын алған спортшылардың арасынан ең үздік төрт атлетке де келесі айналымға жолдама берілді.

Нәтижесінде Денис Никиша барлық жарыс аяқталғанға дейін ширек финалға шығу мүмкіндігін сақтады. Алайда соңында ол 1/4 финалға өте алмады.

Айта кетейік, Денис Никишаның негізгі қашықтығы - 500 метр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
18:53, Бүгін
Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
17:30, Бүгін
Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
Денис Никиша: Командамызды мақтан тұтамын, біз көптеген қиындықты еңсердік
09:54, 16 наурыз 2025
Денис Никиша: Командамызды мақтан тұтамын, біз көптеген қиындықты еңсердік
