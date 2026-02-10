Олимпиада-2026: қазақстандық шорт-трекшілер 500 метр қашықтықта бақ сынады
Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарында шорт-тректен жарыстар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төртжылдықтың басты додасында алғаш болып 500 метр қашықтықта сынға түсетін спортшылар өнер көрсетті.
Бұл қашықтықта Қазақстан құрамасының атынан Яна Хан мен Ольга Тихонова бақ сынады.
Ольга Тихонова іріктеу кезеңінің алғашқы жарысында төртінші болып мәреге жетті. Нәтижесінде ол ширек финалға өте алмады. Айта кетейік, бұл кезеңге әр жарыстан екі үздік спортшы, сондай-ақ үшінші орын алғандардың ішінен ең жақсы уақыт көрсеткішін тіркеген төрт шорт-трекші жолдама алды.
Ал Яна Хан жарыс барысында құлап, төртінші орынмен шектелді де, осы қашықтықтағы өнерін аяқтады.
