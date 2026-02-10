#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады

Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 17:30 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында шорт-тректен аралас эстафетада ширек финалдық жарыстар ұйымдастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы соңғы, үшінші жарыста өнер көрсетті. Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова және Яна Хан төртінші нәтиже көрсетті.

Айта кетейік, әрбір жарыстан алғашқы екі команда жартылай финалға жолдама алды. Сонымен қатар үшінші орын алған командалардың арасынан ең жақсы уақыт нәтижесін көрсеткен тағы екі құрама да келесі кезеңге өтті.

Осылайша, ұлттық құрама бұл олимпиадалық сайыс түрінен өнер көрсетуді аяқтады.

Оқи отырыңыз
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
18:05, Бүгін
Шорт-трекші Денис Никиша қысқы Олимпиаданың 1/4 финалына өте алмады
Қазақстан шорт-тректен 2025 жылғы Азия ойындарында алтын медаль үшін күреседі
11:45, 07 ақпан 2025
Қазақстан шорт-тректен 2025 жылғы Азия ойындарында алтын медаль үшін күреседі
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
19:31, 07 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
