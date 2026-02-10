Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында шорт-тректен аралас эстафетада ширек финалдық жарыстар ұйымдастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы соңғы, үшінші жарыста өнер көрсетті. Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова және Яна Хан төртінші нәтиже көрсетті.
Айта кетейік, әрбір жарыстан алғашқы екі команда жартылай финалға жолдама алды. Сонымен қатар үшінші орын алған командалардың арасынан ең жақсы уақыт нәтижесін көрсеткен тағы екі құрама да келесі кезеңге өтті.
Осылайша, ұлттық құрама бұл олимпиадалық сайыс түрінен өнер көрсетуді аяқтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript