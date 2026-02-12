#Халық заңгері
Спорт

Тау шаңғысы: Александра Скороходова 2026 жылғы Олимпиадада дебют жасады

Тау шаңғысы: Александра Скороходова 2026 жылғы Олимпиадада дебют жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 17:31 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарында қазақстандық спортшылар тау шаңғысынан өнер көрсетуді бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер арасындағы супергигантта Қазақстан атынан Александра Скороходова сынға түсті.

Отандасымыз 1:31.22 уақыт көрсеткішін тіркеді. Осылайша ол 25-орын алды.

Италиялық Федерика Бриньоне (1:23.41) жарыста жеңімпаз атанды. Күміс жүлде франциялық Роман Мирадолиға (1:23.82) бұйырды. Ал австриялық Корнелия Хюттер (1:23.93) қола медальға ие болды.

Айта кетейік, сондай-ақ Александра Скороходова слалом және слалом-гигантта сынға түседі.

Бұл Александра Скороходова үшін алғашқы Олимпиада ойындары.

Айдос Қали
