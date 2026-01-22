#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Ғылым және технология

Планетологтар Марста "Солтүстік Мұзды мұхитқа" тең алып мұхит болғанын анықтады

Планетологтар Марста &quot;Солтүстік Мұзды мұхитқа&quot; тең алып мұхит болғанын анықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 11:06 Сурет: freepik
Халықаралық планетологтар тобы миллиардтаған жыл бұрын Қызыл ғаламшарда алып мұхит болғанына дәлел болатын айқын айғақтарды тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

New Scientist дерегінше, мұхит Марс климатының жұмсақ болуына ықпал етіп, атмосфераға әсер еткен, ең бастысы – тіршіліктің пайда болып, дамуына қолайлы орта ұсынған болуы мүмкін.

Жаңа орбиталық деректер ғалымдарға ежелгі жағалау сызықтарының пішінін қалпына келтіріп, мұхиттың ауқымын бағалауға мүмкіндік берді. Бұл жаңалықты Швейцариядағы Берн университетінің ғалымы Фриц Шлунеггер жетекшілік еткен халықаралық зерттеу тобы анықтаған.

Шлунеггер мен оның әріптестері Марс орбитасында жұмыс істеп тұрған бірнеше ғарыш аппараттарының деректерін талдады. Атап айтқанда, АҚШ-тың Mars Reconnaissance Orbiter зонды мен Еуропаның Mars Express және Trace Gas Orbiter станцияларының мәліметтері пайдаланылған. Зерттеуде ExoMars миссиясындағы CaSSIS ғылыми құралы ерекше рөл атқарды. CaSSIS – жоғары айқындықтағы камера. Ол түрлі-түсті суреттер мен стереобейнелер түсіруге қабілетті, соның арқасында Марс бетінің қара-ақ суреттерде көрінбейтін ұсақ ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді.

Сурет: Fritz Schlunegger

Жаңа түсірілімдерді геоморфологиялық талдау деректерімен салыстыра отырып, зерттеушілер Жер бетінде өзендердің мұхитқа құяр сағаларында немесе таулар етегінде қалыптасатын альпілік көлдер маңында пайда болатын құрылымдарға өте ұқсас көптеген пішіндерді тапты.

Мұндай құрылымдардың Жердегі айқын мысалы – Ніл өзенінің атырауы. Егер өзен сағасындағы Жерорта теңізінің суын ойша алып тастасақ, ашылатын жер бедері Марста ғалымдар байқаған көрініске өте жақын болар еді.

Ал алынған суреттер топографиялық деректермен біріктірілген кезде, мамандар ежелгі мұхитты қоршаған көне жағалау сызығын анықтап, оның шамамен қандай көлемде болғанын есептей алды. Есептеулерге сәйкес, бұл мұхиттың аумағы Жердегі Солтүстік Мұзды мұхитпен шамалас болған – шамамен 14,09 миллион шаршы шақырым.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкентте дәрігерлер 14 жастағы қыздың бауырынан 9 см болатын эхинококк құртын алып шықты
00:09, 26 тамыз 2023
Шымкентте дәрігерлер 14 жастағы қыздың бауырынан 9 см болатын эхинококк құртын алып шықты
БҚО тұрғыны күйеуінің 11 жыл бұрын о дүниелік болғанын сотта дәлелдеуге мәжбүр болды
20:12, 16 маусым 2025
БҚО тұрғыны күйеуінің 11 жыл бұрын о дүниелік болғанын сотта дәлелдеуге мәжбүр болды
АҚШ екі жыл бұрын мұхит түбіне батып кеткен сүңгуір қайықтың неліктен апатқа ұшырағанын анықтады
12:19, 17 қазан 2025
АҚШ екі жыл бұрын мұхит түбіне батып кеткен сүңгуір қайықтың неліктен апатқа ұшырағанын анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: