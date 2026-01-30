Жерге өте ұқсас: ғалымдар "өмір сүруге қолайлы" планетаны анықтады
Зерттеу Astrophysical Journal ғылыми журналында жарияланған. Онда экзопланетаның Жерден 146 жарық жылы қашықтықта орналасқаны көрсетілген.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, HD 137010 b бірқатар сипаттамалары бойынша Жер мен Марсқа ұқсайды. Планетаның радиусы Жердікінен шамамен 6%-ға үлкен, ал өз жұлдызын толық бір айналып шығу мерзімі 355 тәулікті құрайды. Ғалымдар бұл ғаламшардың өмір сүруге қолайлы аймақта орналасу ықтималдығын 50% деп бағалап отыр.
Бұл жаңалықтың ерекше қызығушылық тудыруы – экзопланетаның Күнге ұқсас жұлдыздың дискісі арқылы транзиттік өтуі. Жұлдыздың жарықтығы жоғары болғандықтан, зерттеушілерге алдағы уақытта егжей-тегжейлі бақылаулар жүргізуге мүмкіндік береді. Осы себепті HD 137010 b болашақ зерттеулер үшін ең үмітті нысандардың біріне айналып отыр.
Планета 2017 жылы NASA-ның "Кеплер" ғарыш телескобының кеңейтілген K2 миссиясы аясында жиналған архивтік деректерді қайта талдау нәтижесінде анықталған. Егер HD 137010 b экзопланета ретіндегі мәртебесі ресми түрде расталса, ол физикалық сипаттамалары бойынша Жерге ең жақын аналогтардың бірі әрі ғаламнан тіршілік белгілерін іздеу үшін маңызды нысанға айналуы мүмкін.
Бұған дейін Қытай ғарышты игеруге қатысты ерекше жоспарларын жариялағанын жазғанбыз.