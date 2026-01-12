#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Ғылым және технология

АҚШ елшілігі отандық педагог қауымына арналған тамаша жаңалықпен бөлісті

Педагог, мұғалім, АҚШ елшілігі, Fulbright TEA 2026-2027 бағдарламасы, білім алу бағдарламасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 17:43 Сурет: ҚР Оқу-ағартау министррлігінің баспасөз қызметі
Қазақстандағы АҚШ миссиясы бүгін, 2026 жылы 12 қаңтарда еліміздегі мұғалімдерден Fulbright TEA 2026-2027 бағдарламасы бойынша құжат қабылдау басталғанын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған бағдарлама туралы мына жайттар белгілі:

  • қатысу толығымен тегін;
  • құжат 2026 жылдың 3 ақпанына дейін қабылданады;
  • үміткерлер ағылшын тілін жетік меңгеруі тиіс;
  • құжат қарастыру кезінде орта мектепте кем дегенде бес жылдық жұмыс тәжірибесі бар мұғалімдерге басымдық беріледі.

2026 – 2027 Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) бағдарламасы – бұл халықаралық орта мектеп мұғалімдеріне арналған алты апта ішінде Америка Құрама Штаттарына барып, кәсіби даму үшін қабылдаушы университеттерде академиялық семинарларға қатысып, оқытушылар мен студенттермен және жергілікті орта мектеп мұғалімдерімен тәжірибе алмасу мүмкіндігі.

Бағдарлама туралы толық ақпаратты мына сілтемеге өту арқылы оқып-біле аласыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент Құрылтай отырысы өтетін күнді белгіледі
18:29, Бүгін
Президент Құрылтай отырысы өтетін күнді белгіледі
Ғылым министрлігі оқу гранттарына қатысты маңызды ақпаратпен бөлісті
18:14, 01 шілде 2025
Ғылым министрлігі оқу гранттарына қатысты маңызды ақпаратпен бөлісті
Қазақстандағы АҚШ елшілігі өз мүлкін аукционға қояды
11:32, 29 мамыр 2024
Қазақстандағы АҚШ елшілігі өз мүлкін аукционға қояды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: