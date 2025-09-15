#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
541.18
636.05
6.52
Спорт

Айбота Ертайқызы көркем гимнастикадан Чехияда өткен Гран-приде екі медаль жеңіп алды

Айбота Ертайқызы көркем гимнастикадан Чехияда өткен Гран-приде екі медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 21:20 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық Айбота Ертайқызы көркем гимнастикадан Чехияның Брно қаласында өткен Гран-при кезеңінде жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы екі күміс медаль жеңіп алды.

Атап айтқанда, Ертайқызы ұршықтармен орындалатын жаттығуда (28,100 ұпай) және таспамен орындалатын жаттығуда (28,050 ұпай) екінші орынға ие болды.

Сондай-ақ ол көпсайыста бесінші нәтиже көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Гимнаст Нариман Құрбанов Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды
22:50, 14 қыркүйек 2025
Гимнаст Нариман Құрбанов Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды
Дастан Сәтпаев "Қайратқа" "Ақтөбеге" қарсы ойында жеңіс сыйлады
21:48, 14 қыркүйек 2025
Дастан Сәтпаев "Қайратқа" "Ақтөбеге" қарсы ойында жеңіс сыйлады
Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында әлем бойынша 25 үздік теннисші қатарына қосылды
21:04, 09 қыркүйек 2025
Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында әлем бойынша 25 үздік теннисші қатарына қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: