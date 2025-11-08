#Халық заңгері
Спорт

Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Жапонияда өткен Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды

Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Жапонияда өткен Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 18:27 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Жапонияның Осака қаласында өткен Гран-при кезеңінде екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қысқа бағдарламада Софья уақытша екінші орынға орналасқан еді. Нәтижесінде ол өз орнын сақтап қалды.

Еркін бағдарламада қазақстандық спортшы 132,25 ұпай жинап, үшінші нәтиже көрсетті.

Жалпы есепте 200 ұпай жинаған Самоделкина турнирді күміс жүлдемен аяқтады.

Ол тек жапониялық Каори Сакамотоға (227,18 ұпай) ғана жол берді. Үшінші орын Бельгия спортшысы Луна Хендрикске бұйырды - 198,97 ұпай.

Айдос Қали
