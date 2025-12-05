#Халық заңгері
Спорт

Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Хорватиядағы турнирдің қысқа бағдарламасында 7-орын алды

Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Хорватиядағы турнирдің қысқа бағдарламасында 7-орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 17:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Хорватияның Загреб қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирдің қысқа бағдарламасында өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өз бағдарламаcы үшін 52.28 ұпай алды. Осылайша аралық нәтижеде жетінші орынға табан тіреді.

Қысқа бағдарламада бірінші орынды АҚШ спортшысы Брэди Тэннел иеленді - 62.80 ұпай.

Бельгиялық Нина Пинзароне 61.30 нәтижесімен екінші орынға тұрақтады.

Ал Франция спортшысы Лиа Серна 60.75 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.

