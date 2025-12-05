Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Хорватиядағы турнирдің қысқа бағдарламасында 7-орын алды
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Хорватияның Загреб қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирдің қысқа бағдарламасында өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өз бағдарламаcы үшін 52.28 ұпай алды. Осылайша аралық нәтижеде жетінші орынға табан тіреді.
Қысқа бағдарламада бірінші орынды АҚШ спортшысы Брэди Тэннел иеленді - 62.80 ұпай.
Бельгиялық Нина Пинзароне 61.30 нәтижесімен екінші орынға тұрақтады.
Ал Франция спортшысы Лиа Серна 60.75 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.
