Спорт

Олимпиада жүлдегері Демеу Жадыраев әлем чемпионатының 1/4 финалына жолдама алды

Олимпиада жүлдегері Демеу Жадыраев әлем чемпионатының 1/4 финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 17:08
Грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық балуан Демеу Жадыраев 1/8 финалда жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалға шығу үшін өткен белдесуде Жадыраев сербиялық Алекса Иличпен кездесіп, 8:6 есебімен басым түсті.

Өкінішке қарай, Альмир Төлебаев (82 келіге дейін) пен Марлан Мұқашев (55 келіге дейін) 1/4 финалға шыға алған жоқ.

Төлебаев молдовалық Михаил Брадаға, ал Мұкашев Артем Делянуға есе жіберді.

Айдос Қали
