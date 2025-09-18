Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Демеу Жадыраев жартылай финалға өте алмады
Сурет: olympic.kz
Грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық балуан Демеу Жадыраев ширек финалда жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
77 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен спортшы жартылай финалға шыға алмады.
1/4 финалда ол жапониялық Нао Кусакаға 2:4 есебімен есе жіберді.
Айта кетейік, Париж Олимпиадасында да Жадыраев дәл осы Кусакадан жеңілген болатын.
