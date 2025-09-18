#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Демеу Жадыраев жартылай финалға өте алмады

Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Демеу Жадыраев жартылай финалға өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 19:34 Сурет: olympic.kz
Грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық балуан Демеу Жадыраев ширек финалда жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

77 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен спортшы жартылай финалға шыға алмады.

1/4 финалда ол жапониялық Нао Кусакаға 2:4 есебімен есе жіберді.

Айта кетейік, Париж Олимпиадасында да Жадыраев дәл осы Кусакадан жеңілген болатын.

Айдос Қали
