#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Спорт

Демеу Жадыраев грек-рим күресінен әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады

Демеу Жадыраев грек-рим күресінен әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 10:07 Сурет: UWW
Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Демеу Жадыраев грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында жүлдеге қол жеткізе алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық балуан 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалдық кезеңге дейін жетті.

Жадыраев бұл кезеңде Венгрия спортшысы Роберт Фричпен қола жүлдені сарапқа салды. Тартысты өткен айқас 6:5 есебімен қарсыластың пайдасына аяқталды.

Осылайша, отандасымыз әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мерей Мәулетқанов грек-рим күресінен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды
10:41, Бүгін
Мерей Мәулетқанов грек-рим күресінен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды
Синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
09:47, Бүгін
Синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Айдос Сұлтанғали алтын медаль үшін күреседі
09:18, Бүгін
Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Айдос Сұлтанғали алтын медаль үшін күреседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: