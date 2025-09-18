#Қазақстан
Спорт

Билли Джин Кинг кубогы: Қазақстан АҚШ құрамасына жол берді

Билли Джин Кинг кубогы: Қазақстан АҚШ құрамасына жол берді 18.09.2025 17:45
Қытайдың Шэньчжэнь қаласында теннистен Билли Джин Кинг кубогының ширек финалында Қазақстан – АҚШ матчы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы әрі шешуші кездесуде Қазақстан құрамасы Елена Рыбакина мен Юлия Путинцеваға сенім артты. АҚШ әлемнің жұптық сындағы бірінші ракеткасы Тейлор Таунсенд пен Джессика Пегуланы шығарды.

Бастапқы партияда қос брейкке қол жеткізген америкалық дуэт басымдылық танытты – 6:2.

Екінші сетте қазақстандықтар 4:1 есебімен алға кеткенімен, Таунсенд – Пегула таразы басын теңестірді – 4:4.

Тай-брейкте америкалықтар күш алып кетті – 7:6 (7:1).

Осылайша, Қазақстан құрамасы командалық әлем чемпионатында 18 рет жеңімпаз атанған АҚШ-қа 1:2 есебімен есе жіберді.

Айдос Қали
Айдос Қали
