#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Спорт

Александр Бублик биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды

Александр Бублик биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 18:32 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Александр Бублик Чанчжоу (Қытай) АТР 250 турнирінің финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші финалда әлемнің 88-ракеткасы, франциялық Валентен Руаемен чемпиондық атақты сарапқа салды.

Бублик 7:6, 7:6 есебімен қарсыласын қапы қалдырып, биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды.

Қазақстандық теннисші матч кезінде 21 эйс орындап, үш қос қателік жіберді. 

Енді Александр осы жетістігінің арқасында ATP рейтингінде үш саты жоғарылып, карьерасында алғаш рет 16 орынға тұрақтады. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясындағы Жалпы дебатта сөз сөйлейді
18:21, Бүгін
Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясындағы Жалпы дебатта сөз сөйлейді
Семейде ертең сабақтар онлайн өтеді
18:20, Бүгін
Семейде ертең сабақтар онлайн өтеді
Тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: қазақстандық қыздардың жекелей сайыстағы нәтижелері
18:06, Бүгін
Тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: қазақстандық қыздардың жекелей сайыстағы нәтижелері
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: