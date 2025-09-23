Александр Бублик биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды
Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Александр Бублик Чанчжоу (Қытай) АТР 250 турнирінің финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші финалда әлемнің 88-ракеткасы, франциялық Валентен Руаемен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Бублик 7:6, 7:6 есебімен қарсыласын қапы қалдырып, биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды.
Қазақстандық теннисші матч кезінде 21 эйс орындап, үш қос қателік жіберді.
Енді Александр осы жетістігінің арқасында ATP рейтингінде үш саты жоғарылып, карьерасында алғаш рет 16 орынға тұрақтады.
