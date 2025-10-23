Александр Бублик Вена турнирінің ширек финалында
Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-ракеткасы Александр Бублик Вена турнирінің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық теннисші аргентиналық Франсиско Серундолоны 6:4, 6:2 есебімен жеңіп, ATP 500 Вена турнирінің 1/4 финалына жолдама алды.
Бублик 1 сағат 6 минутқа созылған матчта 11 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды. Ал қарсыласы Серундоло 4 эйс жасап, 6 брейк-пойнттың бәрін де құр жіберді.
Енді қазақстандық теннисші ширек финалда италиялық теннисшілер Янник Синнер мен Флавио Каболли арасындағы матчтың жеңімпазымен кездеседі.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Елена Рыбакина Токио (Жапония) WTA 500 турнирінің ширек финалына шыққанын хабарлаған едік.
