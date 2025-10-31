#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Спорт

Александр Бублик Париждегі турнирдің жартылай финалына шықты

Александр Бублик Париждегі турнирдің жартылай финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 22:17 Сурет: ktf.kz
Александр Бублик мансабында алғаш рет Париждегі "Мастерс" турнирінің жартылай финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемнің 16-ракеткасы Александр Бублик Парижде өтіп жатқан "Мастерс" санатындағы турнирдің жартылай финалына жолдама алды. Ол ширек финалда рейтингте алтыншы орында тұрған аустралиялық Алекс де Минорды 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 есебімен жеңді.

Кездесу 2 сағат 25 минутқа созылды. Матч барысында қазақстандық теннисші 16 эйс жасап, төрт қос қателік жіберді және бес брейк-пойнттың екеуін сәтті жүзеге асырды.

Париждегі жартылай финалда Бублик Канададан келген әлемнің 10-ракеткасы Феликс Оже-Альяссиммен кездеседі.

Қазіргі уақытта Александр Бублик ATP-дің live-чемпиондық жарысында 12-орында тұр және Туринде өтетін финалдық турнирге соңғы жолдама үшін Лоренцо Музетти, Феликс Оже-Альяссим және Даниил Медведевпен бірге таласып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Александр Бублик тағы бір сенсация жасап, Германиядағы турнирдің жартылай финалына шықты
19:48, 20 маусым 2025
Александр Бублик тағы бір сенсация жасап, Германиядағы турнирдің жартылай финалына шықты
Александр Бублик Дубайдағы турнирдің жартылай финалында ойнайды
17:25, 29 ақпан 2024
Александр Бублик Дубайдағы турнирдің жартылай финалында ойнайды
Александр Бублик Швейцариядағы турнирдің финалына шықты
09:09, 20 шілде 2025
Александр Бублик Швейцариядағы турнирдің финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: