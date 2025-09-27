Қазақстан құрамасының қазан айындағы 2026 жылғы ӘЧ іріктеу матчтарына кеңейтілген құрамы жарияланды
Сонымен қатар оқу-жаттығу жиыны 1 қазанда Астанада басталатыны айтылды.
Қазақстан құрамасының кеңейтілген сапына 38 ойыншы енді.
Қақпашылар: Стас Покатилов ("Сабах", Әзербайжан), Мұхаммеджан Сейсен ("Астана"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Қажымұқан Төлепберген ("Оқжетпес").
Қорғаушылар: Сергей Малый, Сағадат Тұрсынбай, Сұлтанбек Астанов (бәрі – "Ордабасы"), Әлібек Қасым, Бақдәуіт Қайров (екеуі – "Ақтөбе"), Ян Вороговский ("Астана"), Нұралы Әліп ("Зенит", Ресей), Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (екеуі – "Тобыл"), Александр Мрынский, Еркін Тапалов (екеуі – "Қайрат"), Әділбек Жұмаханов ("Елімай").
Жартылай қорғаушылар: Серікжан Мұжықов, Дәурен Жұмат (екеуі – "Оқжетпес"), Исламбек Қуат, Дінмұхаммед Қараман (екеуі – "Жеңіс"), Рамазан Оразов, Алмас Төлебай, Ғалымжан Кенжебек (үшеуі – "Елімай"), Ислам Чесноков ("Тобыл"), Бақтиер Зайнутдинов ("Динамо Мәскеу", Ресей), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (екеуі – "Ордабасы"), Дамир Қасаболат ("Қайрат"), Георгий Жуков ("Ақтөбе"), Айбол Әбікен ("Қайсар").
Шабуылшылар: Оралхан Өміртаев, Артур Шушеначев (екеуі – "Ақтөбе"), Максим Самородов ("Ахмат", Ресей), Айбар Жақсылықов ("Қайсар"), Дастан Сәтпаев ("Қайрат"), Алияp Мұхаммед ("Оқжетпес"), Иван Свиридов ("Елімай"), Рамазан Кәрімов ("Астана").
Қазақстан футбол федерациясы, қазанда ел құрамасы екі ойын өткізетінін еске салды: 10 қазанда өз алаңында Лихтенштейнге қарсы, ал 13 қазанда сырт алаңда Солтүстік Македониямен ойнайды.
Екі матч та 2026 жылғы ӘЧ іріктеу турнирі аясында өтеді.