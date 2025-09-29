"Қайрат" құрамасының қорғаушысы "Реалмен" болатын матч туралы пікір білдірді
Алматылық "Қайрат" командасының ресейлік қорғаушысы Егор Сорокин УЕФА Чемпиондар лигасы аясында мадридтік "Реалға" қарсы алдағы ойынға байланысты өз ойымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшының айтуынша, команда испандық алпауытқа қарсы матчқа әдеттегідей режимде дайындалып жатыр.
"Барлық ойынға қалай дайындалсақ, бұл матчқа да солай дайындалып жатырмыз. Алматы "Реалмен" болатын кездесуді асыға күтіп отыр, өте қызықты қарсылас болғалы тұр. Бұл ойынға барынша жинақылықпен, жауапкершілікпен қарап, нәтижеге жұмыс істейтін боламыз. Ерекше назар аударуды қажет ететін ойыншылар бар – бұл бүкіл шабуыл желісіне қатысты. Қарсыласты талдаймыз, бапкерлер де өз кеңестерін береді", – деп келтіреді Сорокиннің сөзін "Чемпионат" порталы.
Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі 2-тур ойыны – "Қайрат" пен "Реал Мадрид" арасындағы матч 30 қыркүйекте Алматыда өтеді.
Бұған дейін "Реал" "Қайратқа" қарсы ойында өнер көрсететін футболшылар тізімін жариялағанын жазғанбыз.
