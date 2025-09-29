#Қазақстан
Спорт

"Қайрат" құрамасының қорғаушысы "Реалмен" болатын матч туралы пікір білдірді

&quot;Қайрат&quot; құрамасының қорғаушысы &quot;Реалмен&quot; болатын матч туралы пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 11:44 Сурет: Instagram/sorokinea80
Алматылық "Қайрат" командасының ресейлік қорғаушысы Егор Сорокин УЕФА Чемпиондар лигасы аясында мадридтік "Реалға" қарсы алдағы ойынға байланысты өз ойымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшының айтуынша, команда испандық алпауытқа қарсы матчқа әдеттегідей режимде дайындалып жатыр.

"Барлық ойынға қалай дайындалсақ, бұл матчқа да солай дайындалып жатырмыз. Алматы "Реалмен" болатын кездесуді асыға күтіп отыр, өте қызықты қарсылас болғалы тұр. Бұл ойынға барынша жинақылықпен, жауапкершілікпен қарап, нәтижеге жұмыс істейтін боламыз. Ерекше назар аударуды қажет ететін ойыншылар бар – бұл бүкіл шабуыл желісіне қатысты. Қарсыласты талдаймыз, бапкерлер де өз кеңестерін береді", – деп келтіреді Сорокиннің сөзін "Чемпионат" порталы.

Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі 2-тур ойыны – "Қайрат" пен "Реал Мадрид" арасындағы матч 30 қыркүйекте Алматыда өтеді.

Бұған дейін "Реал" "Қайратқа" қарсы ойында өнер көрсететін футболшылар тізімін жариялағанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Баян Алагөзова "Қайрат" футбол клубын қолдап, ән шығарды
11:54, Бүгін
11:54, Бүгін
Баян Алагөзова "Қайрат" футбол клубын қолдап, ән шығарды
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
16:46, 27 қыркүйек 2025
16:46, 27 қыркүйек 2025
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
Балқаштағы өрт кезінде белгілі ерлі-зайыпты дәрігер қаза тапты
16:03, 27 қыркүйек 2025
16:03, 27 қыркүйек 2025
Балқаштағы өрт кезінде белгілі ерлі-зайыпты дәрігер қаза тапты
