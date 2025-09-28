#Қазақстан
Спорт

Мбаппе, Винисиус: "Реал" "Қайратқа" қарсы ойында өнер көрсететін футболшылар тізімін жариялады

Бастапқы құрам, Реал, Қайрат, футболшылар тізімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2025 16:54 Сурет: Instagram/realmadrid
"Реал Мадрид" 2025 жылдың 30 қыркүйегінде Алматыдағы орталық стадионда өтетін "Қайратқа" қарсы матчқа қатысатын бастапқы құрама тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпаратты мадридтік клуб өзінің Instagram-дағы парақшасында жариялады. Оған сәйкес, "Қайратқа" қарсы матчта 22 футболшы өнер көрсетеді. оның алтауы - қорғаушылар.

Сурет: Instagram/realmadrid

Негізгі оң тұстың қорғаушысы және "Реал Мадрид" ФК капитаны Дани Карвахаль "Қайратпен" болатын матч алдында жарақат алып қалды. Одан бөлек тізімде Трент Александр-Арнольд, Эдер Милитао және Антонио Рюдигердің аты-жөні көрінбейді.   

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
