Мбаппе, Винисиус: "Реал" "Қайратқа" қарсы ойында өнер көрсететін футболшылар тізімін жариялады
"Реал Мадрид" 2025 жылдың 30 қыркүйегінде Алматыдағы орталық стадионда өтетін "Қайратқа" қарсы матчқа қатысатын бастапқы құрама тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл ақпаратты мадридтік клуб өзінің Instagram-дағы парақшасында жариялады. Оған сәйкес, "Қайратқа" қарсы матчта 22 футболшы өнер көрсетеді. оның алтауы - қорғаушылар.
Негізгі оң тұстың қорғаушысы және "Реал Мадрид" ФК капитаны Дани Карвахаль "Қайратпен" болатын матч алдында жарақат алып қалды. Одан бөлек тізімде Трент Александр-Арнольд, Эдер Милитао және Антонио Рюдигердің аты-жөні көрінбейді.
