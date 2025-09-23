"Қайрат" – "Реал" матчы: билет бағалары мен сатылым басталатын күн белгілі болды
Freedom Ticketon сервисі Алматыдағы Орталық стадионда өтетін Чемпиондар лигасының "Қайрат" пен "Реал" арасындағы матчына билет бағаларын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, билеттер 23 қыркүйек күні сағат 17:00-де (Қазақстан уақытымен) сатылымға шығады. Оларды Qairat SuperApp, "Қайрат" клубының ресми сайты, Ticketon және Freedom платформалары арқылы сатып алуға болады.
"Қайрат" – "Реал" матчының билет бағалары:
Батыс трибуна:
- 30 000 теңге — 1-9 секторлар, 1-2 қатарлар
- 250 000 теңге — 1-17 секторлар (VIP орындар)
Шығыс трибуна:
- 150 000 теңге — 30-48 секторлар
Солтүстік/Оңтүстік (қақпа артындағы трибуналар):
- 75 000 теңге — 18-28 секторлар және 49-60 секторлар
"Қайрат" – "Реал" ойыны 30 қыркүйек, сейсенбі күні өтеді. Басталуы Қазақстан уақыты бойынша – сағат 21:45.
