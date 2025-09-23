#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51

#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

"Қайрат" – "Реал" матчы: билет бағалары мен сатылым басталатын күн белгілі болды

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 10:11 Фото: Zakon.kz
Freedom Ticketon сервисі Алматыдағы Орталық стадионда өтетін Чемпиондар лигасының "Қайрат" пен "Реал" арасындағы матчына билет бағаларын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, билеттер 23 қыркүйек күні сағат 17:00-де (Қазақстан уақытымен) сатылымға шығады. Оларды Qairat SuperApp, "Қайрат" клубының ресми сайты, Ticketon және Freedom платформалары арқылы сатып алуға болады.

"Қайрат" – "Реал" матчының билет бағалары:

Батыс трибуна:

  • 30 000 теңге — 1-9 секторлар, 1-2 қатарлар
  • 250 000 теңге — 1-17 секторлар (VIP орындар)

Шығыс трибуна:

  • 150 000 теңге — 30-48 секторлар

Солтүстік/Оңтүстік (қақпа артындағы трибуналар):

  • 75 000 теңге — 18-28 секторлар және 49-60 секторлар

"Қайрат" – "Реал" ойыны 30 қыркүйек, сейсенбі күні өтеді. Басталуы Қазақстан уақыты бойынша – сағат 21:45.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
