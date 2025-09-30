"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: клуб жанкүйерлерге үндеу жасады
Сурет: Zakon.kz
"Қайрат" футбол клубының баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылғы 30 қыркүйекте Алматыдағы Орталық стадионда өтетін тарихи "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы кезінде жанкүйерлерді не күтіп тұрғанын айтып, оларға арнайы үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Клуб барлық көрерменді матч басталардан 3-4 сағат бұрын стадионға келуге шақырды.
"Бұл стадионға кіреберістегі тексеріс пен бақылаудан өтуге, кезек пен ыңғайсыздықтың алдын алуға көмектеседі. Билетіңіз бен куәлік деректеріңізді алдын ала дайындап қойыңыздар. Матч 21:45-те басталады. Бізбен бірге бұл тарихи сәттің куәсі болыңыздар!" - делінген "Қайрат" ФК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Жанкүйерлер стадион аумағына 17:45-тен бастап кіре алады.
Дәл осы уақытта ойын алдындағы бағдарлама басталады:
- УЕФА мен клуб серіктестерінің интерактив аймақтары;
- көңілді барабаншылар шоуы;
- жанкүйерлерге арналған тегін аквагрим;
- фудкорттағы дәмді тағамдар мен сусындар;
- трибунада клуб жалауларын тарату.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript