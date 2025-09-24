#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
542.8
637.84
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
542.8
637.84
6.49
Спорт

"Қайрат" – "Реал" матчына арналған билеттер бір демде сатылып кетті: шағымдарға жауап берілді

Қайрат – Реал, билет, шағым, жауап, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 19:31 Сурет: Instagram/rafael_urazbakhtin
2025 жылдың 23 қыркүйегінде 30 қыркүйекте өтетін "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчына арналған билеттер бір демде сатылып кетті. Өкінішке қарай, оған бәрі бірдей қол жеткізе алмады. Билеттерді сатумен айналысқан сайт әкімшілігі мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

24 қыркүйекте жарияланған мәлімдемеде, әрине, миллиондаған жанкүйерлер Алматының Орталық стадионы алаңында әлемдік жұлдыздарды бір көруді армандайтындарын жақсы түсінетіндері айтылған.


"Қарбалас сәтте платформада бір уақытта 1 миллионнан астам қолданушы болды. Ал стадионның сыйымдылығы 20 мыңнан астам орынмен шектеледі. Бұл - объективті шындық: барлық сұранысты қанағаттандыру физикалық түрде мүмкін емес", – деп түсіндіреді Freedom Ticketon-ның коммуникациялар жөніндегі директоры Азамат Атагелді.

Оның айтуынша, процестің адалдығына баса назар аударылды. Жанкүйерлерді қорғау және қайта сатып алуға қарсы шара ретінде бір қолға екі билеттен артық босатылмаған, тіпті "бір ЖСН-ға бір билет" шектеуі енгізілген. 

"Біз пайдаланушылардың "қатып қалу" немесе кезегінің "нөлге" айналуына қатысты сұрақтары барын біліп отырмыз. Бұл ретте мынаны айтамыз: билеттерді сату қатаң түрде 17:00-де басталды және жүйе штаттық режимде жұмыс істеді. Уақытынан бұрын сайтқа кіргендер сеанстың автоматты түрде жаңаруына тап келді. Бұл - дүрбелең мен дилерлердің айла-шарғы жасауына жол бермеуі үшін қабылданған техникалық шара". Азамат Атагелді

Дегенмен, әлеуметтік желіде ұялы нөмірін көрсетіп, ашықтан ашық билет ұсынғандарды кездестіруге болады.

"Қайрат" және "Реал Мадрид" футбол клубтары арасындағы матч 2025 жылғы 30 қыркүйекте Алматы қаласының Орталық стадионында сағат 21:45-те өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Күздің басты сөресі – Almaty Marathon 28 қыркүйекте өтеді және 16 000 жүгірушінің басын қосады
13:40, Бүгін
Күздің басты сөресі – Almaty Marathon 28 қыркүйекте өтеді және 16 000 жүгірушінің басын қосады
Қазақстан 2029 жылға дейін 5 мың шақырым теміржол салады – Тоқаев
00:14, 24 қыркүйек 2025
Қазақстан 2029 жылға дейін 5 мың шақырым теміржол салады – Тоқаев
Алматыда Қала күні 69 сәби және үшем дүниеге келді
13:04, 22 қыркүйек 2025
Алматыда Қала күні 69 сәби және үшем дүниеге келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: