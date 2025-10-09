#Қазақстан
Спорт

Тректегі велоспорттан әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан ерлер құрамасы белгілі болды

Тректегі велоспорттан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Сантьяго (Чили) қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысатын ерлер құрамын жариялады
Тректегі велоспорттан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Сантьяго (Чили) қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысатын ерлер құрамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрамда жеті спортшы бар. Жүлде үшін төмендегі атлеттер бақ сынайды:

  • Рамис Дінмұхаметов
  • Дмитрий Носков
  • Әлішер Жұмақан
  • Илья Карабутов
  • Кирилл Курдиди
  • Рамазан Мұхтар
  • Данияр Шаяхметов

Әлем чемпионаты 22–26 қазан аралығында өтеді.

Оқи отырыңыз
