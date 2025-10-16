#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Грек-рим күресі: жастар арасындағы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды

Грек-рим күресі: жастар арасындағы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 22:24 Сурет: olympic.kz
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Нови-Сад (Сербия) қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысатын балуандардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарыста он қазақстандық спортшы ел намысын қорғайды.

55 келіге дейін: Ерасыл Мамырбеков

60 келіге дейін: Исхар Курбаев

63 келіге дейін: Нұрдәулет Қапас

67 келіге дейін: Бағдат Сабаз

72 келіге дейін: Мерей Мәулетханов

77 келіге дейін: Елдос Камелов

82 келіге дейін: Омар Сатаев

87 келіге дейін: Мақсат Сайлау

97 келіге дейін: Юсуф Мациев

130 келіге дейін: Джохар Узаров

Айта кетейік, әлем чемпионаты 20-27 қазан аралығында өтеді.

Айдос Қали
