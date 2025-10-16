Грек-рим күресі: жастар арасындағы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Нови-Сад (Сербия) қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысатын балуандардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарыста он қазақстандық спортшы ел намысын қорғайды.
55 келіге дейін: Ерасыл Мамырбеков
60 келіге дейін: Исхар Курбаев
63 келіге дейін: Нұрдәулет Қапас
67 келіге дейін: Бағдат Сабаз
72 келіге дейін: Мерей Мәулетханов
77 келіге дейін: Елдос Камелов
82 келіге дейін: Омар Сатаев
87 келіге дейін: Мақсат Сайлау
97 келіге дейін: Юсуф Мациев
130 келіге дейін: Джохар Узаров
Айта кетейік, әлем чемпионаты 20-27 қазан аралығында өтеді.
