#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Спорт

Футболдан Қазақстан құрамасының Лихтенштейнді жеңгеннен кейін кестедегі орыны қалай өзгерді

Футболдан Қазақстан құрамасы, Лихтенштейн, кесте, 2026 жылғы әлем чемпионаты, іріктеу турнирі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 10:04 Сурет: kff.kz
Футболдан Қазақстан құрамасы 2026 жылғы Әлем чемпионатына іріктеу кезеңінде екі рет жеңіске жетті. Күні кеше Астанада Талғат Байсуфиновтың шәкірттері Лихтенштейн құрамасын 4:0 есебімен ұтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz келтірген мәліметтерге сәйкес, бұған дейін Қазақстан құрамасы сырт алаңда бельгиялықтардан (0:6), Уэльстен өз алаңымызда (0:1) және сыртта да (1:3) жеңіліп, Астанада Солтүстік Македониядан (0:1) ұтылды, тек Вадуцтағы матчта Лихтенштейнді (2:0) жеңді.

Алты ойыннан кейін алты ұпаймен ұлттық команда "J" тобында төртінші орынға тұрақтады. Топты алты ойында 12 ұпай жинаған Солтүстік Македония көш бастап тұр. Екінші қатарда Бельгия құрамасы: бес матчта 11 ұпай алған.

Келесі ойынды Қазақстан құрамасы 13 қазанда Солтүстік Македония командасына қарсы өткізеді.

Бұған дейін Қазақстан футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу турнирінде Лихтенштейнді қалай жеңгенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Футболдан Қазақстан құрамасы Лихтенштейнді ойсырата ұтты
21:10, 10 қазан 2025
Футболдан Қазақстан құрамасы Лихтенштейнді ойсырата ұтты
Футболдан Қазақстан құрамасының Финляндияны жеңген сәті
00:41, 18 қазан 2023
Футболдан Қазақстан құрамасының Финляндияны жеңген сәті
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
14:30, 04 қыркүйек 2025
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: