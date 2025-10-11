Футболдан Қазақстан құрамасының Лихтенштейнді жеңгеннен кейін кестедегі орыны қалай өзгерді
Футболдан Қазақстан құрамасы 2026 жылғы Әлем чемпионатына іріктеу кезеңінде екі рет жеңіске жетті. Күні кеше Астанада Талғат Байсуфиновтың шәкірттері Лихтенштейн құрамасын 4:0 есебімен ұтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz келтірген мәліметтерге сәйкес, бұған дейін Қазақстан құрамасы сырт алаңда бельгиялықтардан (0:6), Уэльстен өз алаңымызда (0:1) және сыртта да (1:3) жеңіліп, Астанада Солтүстік Македониядан (0:1) ұтылды, тек Вадуцтағы матчта Лихтенштейнді (2:0) жеңді.
Алты ойыннан кейін алты ұпаймен ұлттық команда "J" тобында төртінші орынға тұрақтады. Топты алты ойында 12 ұпай жинаған Солтүстік Македония көш бастап тұр. Екінші қатарда Бельгия құрамасы: бес матчта 11 ұпай алған.
Келесі ойынды Қазақстан құрамасы 13 қазанда Солтүстік Македония командасына қарсы өткізеді.
Бұған дейін Қазақстан футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу турнирінде Лихтенштейнді қалай жеңгенін жазған болатынбыз.
