Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан чемпионаты басталды
Сурет: olympic.kz
Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарысқа еліміздің әр өңірінен келген 150-ден астам спортшы қатысуда.
Жүлделер ересектер, жастар және жасөспірімдер санаттарында сарапқа салынады.
Республикалық турнир 16 қазанда аяқталады.
