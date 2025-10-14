#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан чемпионаты басталды

Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан чемпионаты басталды
Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа еліміздің әр өңірінен келген 150-ден астам спортшы қатысуда.

Жүлделер ересектер, жастар және жасөспірімдер санаттарында сарапқа салынады.

Республикалық турнир 16 қазанда аяқталады.

Айдос Қали
