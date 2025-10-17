Маунтинбайктан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды
Сурет: olympic.kz
Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Турнир бағдарламасына кросс-кантри (XCC) бағытындағы көпкүндік жарыс енгізіліп, елдің түрлі өңірлерінен келген үздік спортшылар бақ сынады.
Төменде жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлердің тізімі көрсетілген.
Ерлер1. Денис Сергиенко (Жетісу облысы)
2. Никита Галкин (Шымкент қаласы)
3. Константин Казаков (Шымкент қаласы)
Әйелдер
1. Татьяна Генелева (Павлодар облысы)
2. Евгения Заам (Жетісу облысы)
3. Алина Спирина (Алматы облысы)
Жастар (Ұлдар)
1. Богдан Лухманов (Алматы қаласы)
2. Альдер Ергешов (Шымкент қаласы)
3. Думан Мешпет (Шымкент қаласы)
Жастар (қыздар)
1. Юлия Ли (Жамбыл облысы)
2. София Мамаева (Қостанай облысы)
3. Елизавета Никифорова (Шығыс Қазақстан облысы)
