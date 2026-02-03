Спорттық гимнастикадан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды
Алматы қаласында спорттық гимнастикадан Қазақстан чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Республикалық турнирдің нәтижелері төменде көрсетілген.
Көпсайыс
1. Роман Хегай
2. Ілияс Әзізов
3. Әлішер Тойбазаров
Еркін жаттығулар
1. Ілияс Әзізов
2. Дмитрий Патанин
3. Роман Маменов, Әлішер Тойбазаров
Ат снарядындағы жаттығу
1. Нариман Курбанов
2. Зейнолла Ыдырысов
3. Ілияс Әзізов
Сақиналардағы жаттығу
1. Ілияс Әзізов
2. Әлішер Тойбазаров
3. Дмитрий Патанин
Қол тіреп секіру
1. Алтынхан Темірбек
2. Асан Салимов
3. Роман Маменов
Қоссырықтағы жаттығулар
1. Роман Хегай
2. Эмиль Ахмеджанов
3. Дмитрий Патанин
Кермедегі жаттығулар
1. Милад Карими
2. Диас Тойшыбек
3. Ілияс Әзізов
