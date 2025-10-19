#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Тоқаев "Қазақстан барысы – 2025" турнирінің жеңімпазын құттықтады

Тоқаев &quot;Қазақстан барысы – 2025&quot; турнирінің жеңімпазын құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2025 10:40 Сурет: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан барысы – 2025" турнирінің жеңімпазын құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Марат Байқамұровты қазақ күресінен "Қазақстан барысы – 2025" турниріндегі жарқын жеңісімен құттықтаймын! Ол тамаша өнер көрсетіп, жанкүйерлер көңілінен шықты. Мемлекет қазақ күресінің дамуына алдағы уақытта да қолдау көрсете береді", - делінген Тоқаевтың құттықтауында.

Астанада 18 қазанда қазақ күресінен жылдың негізгі турнирі – "Қазақстан Барысы" өз мәресіне жетті. Бұл жарысқа елдің ең мықты 43 балуаны қатысты.

Палуандар абсолют салмақ дәрежесінде күш сынасты, ал жалпы жүлде қоры – 27 миллион теңге.

Жарыстың жеңімпазы — "Әскер Барысы" командасының атынан шыққан Марат Байқамұров болды. Финалдық белдесуде ол қазіргі чемпион Ерасыл Қажыбаевты жеңді. Турнирдің қола жүлдесін Маңғыстау өңірінің балуаны, Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпионы Нұрдәулет Жарлығапов иеленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық теннисші АҚШ-тағы ITF турнирінің финалына шыға алмады
13:47, Бүгін
Қазақстандық теннисші АҚШ-тағы ITF турнирінің финалына шыға алмады
Тоқаев Қазақстан халқын Еңбек күнімен құттықтады
09:02, 24 қыркүйек 2023
Тоқаев Қазақстан халқын Еңбек күнімен құттықтады
Тоқаев Қазақстан халқын Рамазан айының басталуымен құттықтады
10:00, 01 наурыз 2025
Тоқаев Қазақстан халқын Рамазан айының басталуымен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: