  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Спорт

Үстел теннисі: қазақстандық спортшылар Португалиядағы турнирді аяқтады

Үстел теннисі: қазақстандық спортшылар Португалиядағы турнирді аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 11:10 Сурет: olympic.kz
Үстел теннисінен Португалияда өтіп жатқан WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 халықаралық турнирінде Қазақстан құрамасы өз өнер көрсетуін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисшілер жекелей, жұптық және аралас санаттарда қарсыластарына жол берді.

Владислав Захаров бір ғана жеңіске қол жеткізді. Ол колумбиялық Дэниел Крузды ұтты. Алайда келесі кездесуде қарсыласына есе жіберді.

Осылайша, Захаров, сондай-ақ Ескендір Харки, Сарвиноз Миркадирова және Жанерке Көшкімбаева турнирді жүлдесіз аяқтады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
