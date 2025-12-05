#Халық заңгері

Спорт

Қазақстандық теннисші Үндістандағы турнирде жартылай финалға өтті

Қазақстандық теннисші Үндістандағы турнирде жартылай финалға өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 10:08 Сурет: Instagram/grigor.77
Қазақстандық теннисші Григорий Ломакин үндістандық спортшы Исак Экбалмен жұптасып, Гвалиорда (Үндістан) өткен ITF M25 сериялы жұптық турнирдің ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz дерегіне сүйенсек, жартылай финалға шығу үшін қазақстандық-үнділік дуэт Виваан Бидасария /Ашравья Мехра тандемімен кездесті.

Матч 6:3, 6:1 есебімен аяқталды.

Турнирдің жартылай финалында Ломакин мен Экбал Үндістан өкілдері Арян Лакшманан мен Маниш Сурешкумармен ойнайды.

Бұған дейін Қазақстанның бірінші теннисшісі, әлемнің 5-ші ракеткасы Елена Рыбакинаның миллионерлер тізіміне енгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Теннисші Жібек Құламбаева Үндістандағы турнирдің 1/4 финалына шықты
20:05, 12 желтоқсан 2024
Теннисші Жібек Құламбаева Үндістандағы турнирдің 1/4 финалына шықты
Қазақстандық теннисші Анталияда қатарынан екінші турнирде жеңіске жетті
20:26, 18 қаңтар 2025
Қазақстандық теннисші Анталияда қатарынан екінші турнирде жеңіске жетті
Қазақстандық теннисші Мысырдағы турнирдің финалында ойнады
16:17, 03 желтоқсан 2023
Қазақстандық теннисші Мысырдағы турнирдің финалында ойнады
