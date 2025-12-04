#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Спорт

Рыбакина миллионерлер тізіміне енді

Рыбакина миллионерлер тізіміне енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 11:46 Сурет: j48tennis
Әлемнің бесінші ракеткасы Елена Рыбакина әлемдегі ең бай спортшы әйелдер тізіміне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportico дерегіне сүйенсек, "Үлкен шлем" турнирлерінің екі дүркін чемпионы, әлемнің үшінші ракеткасы, АҚШ теннисшісі Корри Гауфф 2025 жылы ең көп табыс тапқан спортшы атанды. Ол бір жылда 31 млн доллар тапқан, оның 23 млн доллары – демеушілік келісімшарттардан.

Екінші орынға мэйджор турнирлерінің төрт дүркін жеңімпазы, әлемнің бірінші ракеткасы, беларусь спортшысы Арина Соболенко жайғасты. Оның табысы – 30 млн доллар. Үздік үштікті "Үлкен шлемнің" алты дүркін чемпионы, әлемнің екінші ракеткасы Ига Швёнтек (Польша) түйіндеді. Ол 23,1 млн доллар табысқа қол жеткізген.

Бұл тізімде Елена Рыбакина тоғызыншы орында.

Сурет: sportico

Бұған дейін допинг-тесттен өтпей қалған Жәнібек Әлімханұлының мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды
12:20, Бүгін
Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды
Елена Рыбакина Қытайдағы WTA 500 турнирінде ойнаудан бас тартты
17:24, 08 қазан 2023
Елена Рыбакина Қытайдағы WTA 500 турнирінде ойнаудан бас тартты
Елена Рыбакина Абу-Дабидегі турнирдің жартылай финалына шықты
21:06, 06 ақпан 2025
Елена Рыбакина Абу-Дабидегі турнирдің жартылай финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: